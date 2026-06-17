Sanyer presenta “Se nos murió el amor”

Sanyer está que echa todo el sentimiento a través de los sonidos de la música mexicana y esta vez llegó con una historia que está removiendo heridas, la presentación de su sencillo “Se nos murió el amor”.

Al ritmo de una cumbia romántica norteña, indicó que su incursión en el género le está abriendo elogios no solo en México, también en su país natal, ya que lo ven como un cantante que se está abriendo paso en un rubro muy competido. “Hicimos el primer álbum como un homenaje a la música mexicana y ahora estamos con los temas inéditos. No pretendemos ir con la moda de lo tumbado, estamos formando buenos cimientos”, dijo.

Teloneros

Los resultados ya están a la vista y es que abrirá el concierto de la reconocida agrupación Conjunto Primavera, en el Auditorio Telmex de Jalisco el próximo 27 de junio. “Vamos a dar un adelanto de estos temas donde vienen letras de importantes compositores y también de mi inspiración. La música regional mexicana pasa por un gran momento y queremos hacer música para el mundo”, indicó Sanyer, por lo que pronto presentará fusiones de tecnobanda con música caribeña.