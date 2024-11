Alejandro Sanz, famoso cantante español, dio a conocer recientemente su relación con la actriz Candela Márquez. El intérprete sorprendió a sus seguidores en redes sociales al confirmar su nueva relación amorosa. Fue con una romántica fotografía compartida en su cuenta de Instagram que el español anunció su

Tras darse a conocer la relación, en redes sociales, muchos internautas comenzaron a mencionar en supuesto parecido entre Candela Márquez y Shakira; pues los internautas han llegado a mencionar que Alejandro Sanz siempre ha estado enamorado de la cantante colombiana. Sin embargo, recientemente Sanz decidió poner freno a los rumores y así respondió a un usuario que aseguró que no superaba a Shakira y por eso andaba con Candela.

?Alejandro Sanz se ha mostrado muy abierto respecto a su relación con Candela Márquez, pues frecuentemente comenta las publicaciones de su novia en donde le dice cuánto la extraña y lo feliz que es su lado:“Mi niña, ya te extraño. Nos vemos pronto. No hay manera de explicar lo que no tiene explicación. La belleza exterior es evidente, la interior requiere de una sensibilidad que no es fácil de entender. Cuanto más ruido, más te quiero”.

Alejandro responde rumores

En otro de los mensajes, Alejandro Sanz decidió hacerle frente a un comentario de uno de los usuarios en el que aseguraba que el intérprete de “El alma al aire” no podía superar a Shakira y como ella no le hizo caso está con Candela Márquez.

“Sanz no supera a Shakira, y como ella no le hizo caso, se agarró a ésta que está igualita, pero sigue cantándole a la cubana que tampoco supera”, escribió el usuario @diego.wignall, a lo que de inmediato, Alejandro Sanz respondió así: “Pobrecito... Sumérgete, pero sumérgete mucho... Más... Tu lugar está ahí en el fondo. Donde nada importa, nomás respirar, y ahí vas a entender la mierda de tu comentario”.

Los fanáticos de Alejandro Sanz y Candela Márquez han reaccionado positivamente a la respuesta del cantante español; sin embargo, le piden que no haga caso a ese tipo de comentarios y no les preste atención.