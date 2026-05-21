Sanz sube al escenario a su nueva novia

Alejandro Sanz y su novia Stephanie Cayo sorprendieron al público al cantar juntos en una presentación del artista español en Las Vegas. El intérprete compartió un momento romántico con su nueva pareja cuando la invitó a subir y cantaron juntos.

Alejandro y Stephanie comenzaron su romance a inicios de 2026 luego de que el español terminara su relación con la actriz española Candela Márquez tras un año juntos.

En un concierto de su gira ¿Y Ahora Qué? World Tour en el Barclays Center de Brooklyn, Sanz invitó a la peruana al escenario. Ambos compartieron miradas de complicidad, bailaron y sellaron el momento con un apasionado beso frente a miles de fanáticos.

En esta ocasión pasó algo similar en Las Vegas, un momento lleno de química en el escenario que rápidamente se volvió tendencia en redes; ambos unieron sus voces para cantar uno de los temas icónicos del artista: “Corazón partío”.

Emotivo

Besos y abrazos enmarcaron el meloso momento. Sanz ha dividido los comentarios al respecto debido a lo reciente que está su truene con Candela Márquez. Aunque Alejandro lucía enamorado y así lo pregonaba en redes, ahora dice estarlo de la actriz Stephanie Cayo, quien en sus redes compartió momentos del show de su amado.

Sanz de 57 y Cayo de 38 presumen su amor en redes, ella compartió unas fotos del viaje que hicieron juntos a Machu Picchu, y escribió: “Las emociones viajando por distintas ciudades… y el cariño de mi alma. Sin asomo de disfraz ni de adorno. Él, pura poesía. Así pesa la verdad cuando se dice con coraje”.