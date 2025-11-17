Sanz y Candela finalizan su romance

Alejandro Sanz acudió a la ceremonia de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas sin su pareja, Candela Márquez, lo que hizo saltar las alarmas sobre el estado de su relación, que en los últimos meses ha estado envuelta en versiones de distanciamiento.

Durante una transmisión el vivo, el periodista español Jordi Martín aseguró que el romance ha terminado tras un año. Fuentes supuestamente cercanas al cantante, ganador del Grammy, revelaron que el idilio amoroso habría comenzado a deteriorarse desde las interacciones que el famoso tuvo con Shakira durante la promoción de su canción juntos “Bésame”. En específico, hablan de un video que se subió a redes sociales donde Shakira le da un beso en la mejilla a Sanz mientras ambos hacen lip sync con la canción.

Este episodio habría desatado los celos de Candela, quien dejó la relación, aunque se reconciliaron tres días después. Posteriormente, durante las presentaciones del famoso en Mérida, México a principios de septiembre, ambos se alojaron en unas villas; sin embargo, tras el concierto, Alejandro se hospedó en una junto a dos amigos y Candela en otra por separado. “Me dicen que desde septiembre la relación está completamente rota”, señaló Martín.

Problemas

Según el periodista, la distancia también representó un fuerte problema para la pareja, ya que Sanz reside en México y ella en España. A esto se sumarían las inseguridades de Candela.

Los sentimientos de Sanz, de acuerdo con Martín, eran genuinos y habría tenido un gran cariño por Márquez, pero llegó un punto en el que él ya no podía continuar. Desde hace unas semanas, habrían puesto fin a la relación de forma definitiva. Actualmente, la pareja ya no se sigue en Instagram. Hasta el momento, ninguno ha aclarado públicamente su situación amorosa.