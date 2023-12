Keanu Reeves, la estrella de Constantine, se vio nuevamente afectado por la delincuencia, ya que su residencia en Los Ángeles fue objeto de un asalto perpetrado por individuos que ocultaban sus rostros con pasamontañas.

De acuerdo con TMZ, la policía de la zona recibió una llamada anónima alrededor de las 7 pm del pasado miércoles 6, alertando sobre un posible intruso en la propiedad. Sin embargo, al llegar al lugar y realizar una búsqueda, no encontraron a nadie.

Más tarde, a la 1 de la madrugada, la alarma de la residencia se activó y las cámaras de seguridad capturaron a varios individuos que habían roto una ventana para acceder. En las imágenes también se pudo apreciar a los delincuentes llevándose un arma de fuego antes de lograr su escape, sin que las autoridades lograran capturar a ninguno de ellos.

Aún no está claro si lograron sustraer más objetos. Afortunadamente, Keanu no se encontraba en el interior durante los acontecimientos. Las investigaciones aún están en curso, ya que no se ubicó la identidad de los involucrados. Además, se señala que continúan revisando los videos de la casa y del vecindario para determinar si la primera llamada de alerta fue hecha por alguien que estaba inspeccionando el hogar e intentaba despistar.

Esta no es la primera vez que la propiedad enfrenta incidentes, ya que ha sido blanco de otros dos intentos de hurto.