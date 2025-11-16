Sara Corrales anuncia su embarazo

A tan solo unos meses de haberse casado con el empresario argentino Damián Pasquini, Sara Corrales reconocida por su participación en la serie El señor de los cielos, anunció que se prepara para un nuevo y emocionante capítulo en su vida. A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz compartió con sus seguidores que espera un bebé. “Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo”, escribió la colombiana en un tierno mensaje acompañado de un video. En el clip, Pasquini se graba frente al espejo el día de su boda con Sara y habla pensando en su familia: “Estamos pensando en ustedes, en uno de los dos o en los dos (bebés). Este amor que nos tenemos con Sara se lo vamos a transmitir a nuestra familia”.

El video también muestra el emotivo momento en el que la pareja recibe la noticia durante los chequeos médicos, donde Corrales no puede contener las lágrimas de felicidad mientras su esposo la acompaña. Corrales añadió que aún desconocen el sexo del bebé, pero por ahora se concentran en celebrar con gratitud y amor: “Esta felicidad es tan inmensa que no podíamos guardarla solo para nosotros. Bebé, eres la señal más clara de que el amor crea vida, de que el universo escucha, de que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe”, agregó.

La historia de amor de la pareja

Sara y Damián viven una historia de amor que comenzó a oficializarse con su compromiso en noviembre de 2024. Desde entonces iniciaron los preparativos para la boda, aunque enfrentaron algunos inconvenientes logísticos debido a que deseaban celebrar en México junto a familiares de Colombia y Argentina. Finalmente, el 14 de agosto de este año realizaron la primera etapa de su enlace civil.

En redes sociales compartieron algunos detalles del evento, como un obsequio especial de un invitado: dos muñecos que los representaban subiendo al altar, así como videos de Damián bailando mientras se preparaban para la ceremonia. La boda espiritual se llevó a cabo el 16 de agosto en Medellín.