La actriz colombiana Sara Corrales, quien participó en las primeras temporadas de El Señor de los Cielos, confesó su intención de ser mamá, pero ahora lleva una carrera contra el tiempo.

Tras comprometerse en matrimonio con el empresario Damián Pasquini, en sus redes sociales indicó que está preparando todo para dar el paso final, y esto la mantiene con muchas ilusiones, ya que se sometió a un proceso de ovulación. “Hoy ya es el sexto día de tratamiento, de la estimulación ovárica, para poder hacer la congelación de embriones. Estamos muy, muy emocionados”, contó.

Pese a la alegría que conlleva la ilusión de ser madre, en la interacción que mantuvo con sus fans, uno de ellos le preguntó por qué no tenía la intención de gestar de forma natural, y la actriz de 39 años hizo una sorpresiva revelación. “Hace unos meses me hice un examen y salió que mi reserva ovárica estaba bajita, y todo puede cambiar en cuestión de meses, si hoy tengo óvulos, prefiero congelarlos y tener la tranquilidad de que en unos meses, porque no pensamos en esperar años, si no podemos quedar embarazados, tenemos una reserva, y eso nos da tranquilidad”, detalló.