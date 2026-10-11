Sara Maldonado muestra su carácter

Para la nueva temporada de Lotería del crimen, Sara Maldonado puso a sufrir a maquillistas y peinadoras porque, cuando se trataba de hacer escenas de acción, ella estaba feliz tirándose al suelo y llenándose de tierra.

Así pasó desde el primer episodio, que se estrenará el próximo lunes por Azteca, y en el que la Unidad de Inteligencia Criminal de la que forma parte su personaje se enfrenta a un especialista en colocar bombas. “Cuando hay escenas de que algo explota soy la típica que me tiro al piso y me revuelco (risas), y el equipo de maquillaje y peinado es de ‘¡ah, hay que empezar de nuevo!’. Si me avientan (polvo), digo ‘no, échale el costal encima’”, apunta Maldonado.

Sara comparte créditos con Claudio Lafarga; Alejandra Herrera, Cuauhtli Jiménez y Tamara Niño de Rivera. “Nos dieron la oportunidad de vernos con una faceta diferente, más humana y vulnerable; a Ariel la van a comenzar a ver respecto a qué le pasó en su vida y así saber por qué es así, con esa personalidad y con ese carácter”, dijo Sara.