Sarai Trejo gana Premio Carlos Olmos

Luego de horas de incertidumbre y misterio, se reveló el nombre de la ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Carlos Olmos 2025.

Primeramente, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas de Chiapas (Coneculta), compartió en sus diversos canales de difusión el acta de deliberación del concurso. Detallaron que la presente convocatoria es impulsada por La Secretaría de Cultura Federal a través del Centro Cultural Helénico, en coordinación con el Gobierno del Estado de Chiapas, por medio del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes y el H. Ayuntamiento de Tapachula de Córdova y Ordóñez.

En el documento se pudo leer el razonamiento del jurado: “Reunidos de manera virtual el día jueves 18 de septiembre de 2025, a las 14:15 horas, los jurados calificadores del Premio Nacional de Dramaturgia Carlos Olmos 2025, conformado por las maestras: Aida Andrade, Valeria Loera y el maestro Uriel García, decidieron otorgar por unanimidad el Premio a la obra titulada: ‘Bonita’ amparado con el seudónimo ‘Cindi Nero’ marcado con el número 8 de la lista”.

Agregaron que “el texto es sólido, rico en identidad con un uso original del lenguaje que maneja el albur a su conveniencia. La temática es crítica, humana y conmovedora y su universo ficcional está muy bien planteado presentando personajes definidos y con trayectoria; además que no los victimiza y sus anécdotas son sencillas y conmovedoras”.

El día sábado, cerca de las 3 de la tarde, el Coneculta reveló la identidad de la dramaturga. Compartió que se trataba de Sarai Trejo Leon, egresada de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Expusieron que la escritora ha trazado un camino brillante en las artes escénicas. Con una maleta llena de sueños, realizó un intercambio académico en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, fortaleciendo su visión creativa.

Su talento ha merecido diversos premios como la Mención honorífica en el Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2022; mención honorífica en el Premio Independiente de Joven Dramaturgia, convocado por Teatro Sin Paredes; Primer lugar en el VII Concurso de Microcuentos Lebu en Pocas Palabras; Tercer premio en el Concurso de Microrrelatos 100 Palabras Para Mamá y Primer lugar en el VII Concurso de Microcuentos Lebu en Pocas Palabras entre otros.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo en días próximos.