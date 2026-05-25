Sarita se quedó con casa de José José

Sara Sosa, hija menor del cantante José José, habría logrado quedarse con la propiedad que el llamado “Príncipe de la Canción” tenía en Miami, luego de que una jueza autorizara el traspaso del inmueble a una corporación a su nombre, según reveló el periodista Javier Ceriani en su más reciente programa.

El movimiento legal dejó fuera a sus hermanos José Joel y Marisol, quienes también estaban demandados por el banco acreedor. La institución financiera Newres inició un embargo de la propiedad, al quedar la casa sin testamento tras la muerte de José José. La deuda pendiente ascendía a 437 mil dólares. “El banco demandó a Joel, a Marisol y a Sarita. A los tres hijos los demandó el banco”, señaló el periodista, Javier Ceriani.

La subasta del inmueble estaba programada para el 6 de abril, fue entonces cuando Sarita actuó: presentó ante la jueza una moción de emergencia para frenar la subasta.

La resolución judicial fue determinante. “La jueza dijo ‘yo te doy permiso a que saques otro préstamo, pero ya no puede figurar a nombre de José José’”.