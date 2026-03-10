Sasha habla desde su experiencia

Han pasado cuatro años desde que Sasha Sokol decidió denunciar el abuso sexual del que fue víctima por parte del productor televisivo Luis de Llano Macedo, ocurrido cuando la cantante tenía 14 años y él 39.

En una publicación que la también actriz hizo en relación con la conmemoración del 8M, reconoció que dudó al pronunciarse en relación con el Día Internacional de la Mujer y a su propia experiencia pues sabe que a muchas personas les parece excesiva su insistencia de hablar del tema. “Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia, la verdad yo también estoy cansada, y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están”, publicó Sokol.

Sasha compartió que a ocho meses de que se ratificó el fallo que la Suprema Corte de Justicia emitió en su favor, en 2023, obligando al productor a ofrecer una disculpa pública en su favor, además de pagar una indemnización, abstenerse de pronunciar su nombre públicamente y tomar un curso de prevención contra el abuso sexual, Luis de Llano no ha cumplido con su sentencia. “Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos, mostrar pruebas, esperar la respuesta de las autoridades y las consecuencias para los responsables, pero como el silencio jamás cambiará las cosas, aquí estoy, nuevamente, nombrando los hechos: hoy, hace cuatro años denuncié públicamente a Luis de Llano”, continuó.

No al silencio

Sokol insistió en la importancia que tiene para ella el que de Llano se disculpe públicamente, pues además de que su caso sentó un precedente jurídico no dejando que los delitos sexuales prescriban; solo así, se generará un cambio. “Luis de Llano sigue sin pronunciar su disculpa, tampoco ha cumplido con el resto, su pretexto es que no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública, lo cual resulta por demás absurdo; revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí”, argumentó la ex-Timbiriche.