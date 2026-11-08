Sasha llevará su caso a instancia penal

Luis de Llano podría enfrentar una pena de uno a cinco años de prisión, luego de que la cantante Sasha Sokol lo acusara de incumplir la sentencia judicial al modificar el contenido de la disculpa pública que estaba obligado a ofrecerle.

Aunque existe la posibilidad de que el productor enfrente el proceso penal en libertad, mediante el pago de una fianza, como explica Paola Vanessa Nava Calvo, fundadora del Colectivo Abogadas Feministas. “Denunciar por el delito de desobediencia a un mandato judicial, la verdad es que es un delito no grave, puede salir con fianza”, señala la abogada.

Incumple sentencia

La madrugada del 5 de noviembre, el productor difundió un video en el que ofrecía disculpas a Sasha por los actos cometidos cuando ella era adolescente. Horas después, la cantante lo acusó de cambiar el texto aprobado por el tribunal y omitir reconocer que ella tenía 14 años y que sus padres no fueron cómplices.

Por ello, Sasha anunció que contará con abogados especializados en materia penal, tras casi cinco años de litigio por la vía civil. “No es un berrinche (de la afectada), no es algo que esté fuera de lugar, ni que se quiera hacer esto más grande, sino que esto tiene una trascendencia jurídica y hasta social”, considera Nava Calvo.

La abogada explica que la Ley General de Víctimas contempla una reparación integral del daño, que incluye indemnizaciones y medidas de satisfacción, como la disculpa pública que debe ofrecer De Llano.

Aclara que la nueva vía penal anunciada por Sasha estaría relacionada con el incumplimiento de la sentencia y no con los hechos ocurridos cuando era adolescente, que la especialista considera prescritos para efectos penales.

Detalla que el artículo 283 del Código Penal de la Ciudad de México contempla penas de uno a cinco años de prisión por desobedecer una orden judicial o incumplir una sentencia.