Sasha no entra al juego de Charly López

Sasha Sokol volvió a pronunciarse sobre el caso legal que mantiene contra Luis de Llano, luego de que recientes declaraciones de Charly López reavivaran el debate sobre la relación que sostuvieron cuando ella era adolescente.

Sin embargo, la cantante dejó claro que considera agotado el tema desde el punto de vista personal y que ya no tiene nada más que agregar a una historia que, aseguró, ha explicado durante años. La controversia tomó fuerza después de que Charly, exintegrante de Garibaldi, afirmara que fue testigo de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano durante la década de los9 0 .

De acuerdo con sus declaraciones, el vínculo era conocido dentro del entorno artístico y, bajo los códigos sociales de aquella época, era visto como algo normal. Sokol fue cuestionada sobre estas declaraciones. En respuesta, solo se limitó a decir que “no sabía de lo que estaban hablando. Perdón, no sé ni siquiera quién es Charly López”.