Sasha responde a quienes la culpan

Han pasado cuatro años desde que Sasha Sokol decidió alzar la voz para denunciar públicamente a Luis de Llano Macedo por el vínculo ilegal que sostuvo con ella cuando era menor de edad.

Desde entonces, la cantante no solo se enfrentó al productor en un proceso legal, sino que creó un precedente a favor de las víctimas infantiles de delitos sexuales, pues la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) falló a su favor.

Sin embargo, las reacciones que ha recibido en redes sociales no han sido las mejores, y es que algunos usuarios siguen cuestionando su versión de los hechos. Es por ello que Sokol decidió hacer frente a las críticas y, por primera vez responder a sus detractores.

Mensaje en redes

A través de una publicación en su cuenta oficial de X, la ex-Timbiriche compartió uno de los, asegura, muchos mensajes que le han hecho llegar y en donde culpan a sus padres de lo sucedido. “Una duda genuina: ¿los padres de Sasha a poco no sabían? Lo permitieron porque les convenía. Ojo: de ninguna manera defiendo a De Llano pero los otros de algún modo se hicieron de la vista gorda”, se lee en el texto.

Sokol, decidió aprovechar estas palabras para aclarar lo ocurrido dentro de su familia cuando se enteraron del vínculo con el productor: “Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis”, escribió.

La también cantante reveló que, lejos de ayudarla a su carrera, como mucho se ha señalado, esa experiencia la marcó para siempre y en formas que nadie imaginaría. Además, se tomó el tiempo de explicar por qué este tipo de mensajes, lejos de ayudar a la víctima le quitan responsabilidad al agresor. “Al desviar la responsabilidad del abusador, inevitablemente estás defendiendo al abusador. Por eso quiero que él acepte públicamente lo que en verdad pasó; para que la culpa recaiga en el único que la tiene: Luis de Llano”, concluyó.