Sasha Sokol exhibe a Luis de Llano

La cantante y actriz Sasha Sokol volvió a pronunciarse sobre el caso legal que mantiene con el productor Luis de Llano, señalando que, a un año de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el fallo que lo obliga a ofrecer una disculpa pública por abuso y daño moral aún no ha sido cumplido.

“Ya se cumplió un año desde que la Suprema Corte de Justicia condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública. Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Solo aplazar, porque la sentencia es irrevocable”, expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Cumplimiento

Sokol hizo un recuento del tiempo que ha pasado desde que De Llano abusó de ella, desde que lo denunció y desde que las autoridades lo declararon culpable, y cuestionó cuánto tiempo más tendrá que esperar para obtener justicia, pues esta no solo llega cuando hay una sentencia a favor, sino cuando se cumple.

“Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma”, añadió.

De acuerdo con lo establecido por la SCJN, el productor debía ofrecer una disculpa pública como parte de la reparación del daño tras ser hallado responsable de abuso y violencia de carácter sexual y moral en contra de la artista, hechos que habrían ocurrido cuando ella era menor de edad.