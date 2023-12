En un arranque de sinceridad, porque no entendía nada de lo que había leído, Silvia Navarro les dijo a los productores de la película Familia nacional que sin problema podían buscar a otra actriz.

Navarro tenía ante sí una historia de sátira en la que su personaje se la pasaba todo el tiempo dopado con medicamentos, por lo que debía estar entre dormida y consciente, pero no lograba encontrar el tono que se necesitaba.

“No entendía nada, hicimos una lectura y salí diciendo a los compañeros productores que, si querían que lo hiciera otra actriz adelante, porque yo no entendía nada (risas). Vi el tono de todos los demás que era perfecto y yo no sabía cómo entrarle. La primera propuesta era que yo no usara maquillaje, porque nadie me iba a ver y no era necesario”, recuerda la famosa.

Al final, fue convencida para sumarse al proyecto y trasladarse con el resto del elenco a Tlaxcala, para contar en menos de un mes de rodaje, una sátira política social que inicia cuando al hombre poderoso de toda la vida en un pueblo le secuestran a una hija.

En la cinta dirigida por Marcelo Tobar (Oso Polar y Ana), el actor Gilberto Barraza interpreta al patriarca, don Poli, mientras que Navarro es su hija Kippy. Se suman al elenco Jero Medina y Lucía Madariaga, como otros de los hijos, y Jesús Zavala y Roberto Andrade, interpretando a una pareja de policías.

También están entre los personajes el de la “buchona”, como se les llama a las mujeres en el narco, el yerno mandilón y la prima que lucha por tener reconocimiento, entre otros. “El patriarca ha estado toda la vida en el poder, haciendo el trabajo sucio de los políticos, lo cual hemos visto en la vida real, y de pronto lo dejan solo. Hay una diversidad de caracteres en los personajes, de cómo van sufriendo también ellos a partir de este poder quitado, porque es como cuando le quitan el dulce a un niño”, dice Barraza.

Todos los personajes están en tono de sátira, aunque, como dice el elenco, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. A Zavala (Club de Cuervos), por ejemplo, el guión le permitió decir de corrido 45 segundos de recuerdos familiares, algo que jamás había hecho en su carrera. “La escena la hicimos en un día, así que menté madre por cuatro horas seguidas”, recuerda divertido.

Familia nacional es producida por Filmadora, la compañía que ha llevado al cine películas como La boda de Valentina, Museo y Un extraño enemigo. Se rodó en noviembre de 2022 y poco más de un año después llega a salas de cine.