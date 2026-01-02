Saúl Escoboza brilla en Guadalajara

La productora Sonhoro Records organizó un evento en Guadalajara, el cual reunió a distintos compositores de la industria musical. Entre ellos estuvo Saúl Escoboza, cantautor que forma parte del este sello discográfico.

Durante el camp se desarrollaron canciones con propuestas sólidas, y Saúl destacó por su sensibilidad creativa y visión artística. Su participación reafirma su crecimiento como compositor y cantante, consolidándose como una de las propuestas que Sonhoro Records impulsa actualmente.