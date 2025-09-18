Saúl recuerda a madres buscadoras

En el marco del Grito de Independencia, Saúl Hernández, líder de Caifanes, protagonizó un momento cargado de protesta social durante el concierto gratuito en la alcaldía Venustiano Carranza.

La presentación del 15 de septiembre estuvo marcada por mensajes de justicia y solidaridad, ganándose un aplauso masivo de los asistentes que se dieron cita para escuchar a la banda.

Durante su actuación en la explanada de la alcaldía, Hernández alzó la voz para denunciar problemáticas que aquejan a México. “¡Que viva México, raza! Que viva sin feminicidios, sin mujeres buscadoras, sin estudiantes asesinados, sin políticos corruptos, sin derecho de piso. Que viva libre, que puedas caminar por las calles. Ahí sí raza, que viva México”, expresó el cantante, provocando vítores entre el público.

El vocalista también mostró empatía hacia los afectados por la explosión de una pipa gas en Iztapalapa. Antes de iniciar el show, dijo: “Queremos mandar un saludo muy solidario, un abrazo muy fuerte, para las víctimas de la explosión de gas. Desgraciadamente murieron varios. A las familias de los fallecidos les mandamos nuestro amor y corazón con todo el cariño”.

El espectáculo incluyó algunos de los temas más emblemáticos de Caifanes, como “Antes de que nos olviden”, “Los dioses ocultos”, “Afuera” y “La célula que explota”. La explanada registró un lleno total y, por seguridad, se prohibió el acceso una vez alcanzada la capacidad.