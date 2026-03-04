Scary movie 6 lanza el primer adelanto

El lunes 2 de marzo, Paramount Pictures lanzó el primer vistazo de la sexta entrega de la popular franquicia de comedia Scary Movie, provocando que la nostalgia se extendiera entre el público. Este adelanto mostró algunas de las películas de terror contemporáneo que se podrán ver en la parodia fílmica.

Bajo la dirección de Michael Tiddes y producida por Miramax, la cinta llegará a las salas de cine a nivel mundial el próximo viernes 12 de junio de 2026, prometiendo reavivar el tono de humor absurdo y las imitaciones irreverentes que caracteriza a la saga, junto a las carcajadas desenfrenadas.

Tras la salida del tráiler la expectativa se hizo presente entre los espectadores, pues, las entregas de la saga son conocidas por retratar algunas referencias culturales, chistes crudos y críticas ocultas al género del cine de terror, y su evolución como plataforma de situaciones de suspenso, horror y miedo.

Los actores que volverán para interpretar sus papeles correspondientes y regresarán la esencia auténtica al filme son: Anna Faris como la emblemática Cindy Campbell y Regina Hall como la extrovertida Brenda Meeks. También se reintegran los hermanos Marlon y Shawn Wayans, como Shorty y Ray.

Nuevos rostros

Al reparto oficial también se unen los actores Jon Abrahams, Lochlyn Munro, Cheri Oteri, Dave Sheridan, Damon Wayans Jr., Anthony Anderson y Chris Elliott. De esta forma, la sexta entrega de Scary movie busca posicionarse nuevamente en la conversación del público, con chistes más intensos, “memes” graciosos y sátira sin filtros.

Luego de veintiséis años y con guiños de cintas de terror modernas, Scary movie 6: terroríficamente incorrecta promete volver con más intensidad y situaciones absurdas, para demostrar que sigue consolidándose como una de las franquicias más emblemáticas del género.