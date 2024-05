Schneider demanda a realizadores

Las declaraciones de Drake Bell sobre el abuso que sufrió y las trágicas historias de otros niños que corrieron con la misma suerte que él, mientras trabajaban en Nickelodeon, hicieron de la serie documental Quiet on set: the dark side of kids TV un rotundo éxito televisivo.

La producción de Investigation Discovery fue estrenada, en Estados Unidos, a mediados de marzo; sin embargo, a casi dos meses de su lanzamiento, uno de los involucrados acaba de demandar a los realizadores de esta por difamación.

Se trata del exproductor Dan Schneider, quien alega que en el material se insinúa falsamente que había abusado sexualmente de niños, durante el tiempo que trabajó en la cadena televisiva. De acuerdo con información publicada por Fox News, la demanda fue presentada este miércoles en el Tribunal Superior de Los Ángeles, y en ella se acusa a los realizadores de usar el nombre de Schenider para atraer a la audiencia. “En aras del ‘clickbait’, las calificaciones y las vistas (o, dicho de otro modo, el dinero), los demandados han destruido la reputación y el legado de Schneider mediante declaraciones falsas”, se lee en los documentos obtenidos por el medio.

Según los abogados de Schneider, a pesar de que se confirmó que agresores de menores confesos trabajaron en la misma empresa que el exproductor, él nunca tuvo conocimiento de lo que pasaba, no estuvo en complicidad con nadie y jamás abusó de ninguno de los niños con los que compartió el set (ni fuera de él).

“Si bien es indiscutible que dos abusadores sexuales trabajaron en programas de Nickelodeon, también es indiscutible que Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no fue cómplice del abuso, condenó el abuso una vez que se descubrió y, críticamente, no fue él mismo es un abusador sexual de niños”, cita el sitio.

En la demanda aparecen los nombres de Warner Bros. Discovery, que distribuyó la serie a través de Max, Sony Pictures Television y Maxine Productions. En declaraciones obtenidas por Fox News, Shneider reconoció los errores que cometió al frente de programas como iCarly, Victorious, Zoey 101, y aunque admitió su responsabilidad (de señalamientos como crear un ambiente laboral hostil y acoso laboral) no está dispuesto a que se le relacione con “crímenes tan horribles”, como él los calificó.

“Después de ver ‘Quiet on set’ no tengo más opción que emprender acciones legales contra las personas detrás de esto. En su intento exitoso de engañar a los espectadores y aumentar los ‘ratings’, fueron más allá de informar la verdad al dar a entender, falsamente, que estuve involucrado o facilité crímenes horribles por los cuales verdaderos depredadores de niños han sido procesados y condenados”, dijo.

Aunque su nombre no es mencionado como agresor de menores, Schneider basó su demanda en el tráiler con el que se promocionó dicha serie, y en el que, afirma, se le deja ver como tal. “Está mal inducir a error a millones de personas, a la falsa conclusión de que estuve involucrado de algún modo en actos atroces. Me lo debo a mí mismo, a mi familia y las muchas personas maravillosas involucradas en la realización de estos programas para dejar las cosas claras”, agregó.

El medio explica que el alegato principal es que en el adelanto equiparan la figura de Dan con la de Brian Peck, quien abusó sexualmente del actor Drake Bell en repetidas ocasiones y estuvo en prisión por ello. Schneider busca la reparación económica de daños tanto en sus ingresos, pasados o futuros, así como los relacionados a su reputación, su imagen, la de sus empresas y otros como angustia emocional. También quiere que los demandados cubran la totalidad de los honorarios de sus abogados.

Por si fuera poco, pide “medidas cautelares preliminares o permanentes, incluida la edición, eliminación o eliminación total o parcial del tráiler y del documental ‘Quiet on set’”.