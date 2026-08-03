Schwarzenegger celebra 79 años

El actor Arnold Schwarzenegger celebró sus 79 años haciendo lo que lo ha mantenido durante más de seis décadas: entrenar. El famoso compartió en Instagram un par de fotos en el gym. “Hoy cumplo 79 años. No quiero regalos. Mi equipo y yo estamos revolucionando la industria del ‘fitness’”, escribió, dejando clara su prioridad.

Arnold aprovechó la fecha para promover Pump Club, la aplicación con la que busca motivar a millones de personas a adoptar hábitos saludables. Incluso lanzó una promoción para nuevos usuarios. “Llevo seis décadas intentando que la gente entrene y, por fin, encontré algo que funciona”, dijo.

Además de impulsar su proyecto fitness, Arnold continúa activo en la actuación. Próximamente aparecerá como Santa Claus en The Man with the Bag y también prepara su regreso al universo de Conan, demostrando que, a punto de llegar a los 80, todavía no piensa colgar los guantes.