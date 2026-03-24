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Se abre camino con fusiones

Marzo 24 del 2026
Se abre camino con fusiones

Para la cantante Sara Ángel, haber crecido en Estados Unidos, rodeada de ritmos pop como los de Billie Eilish o Justin Bieber, no significó alejarse de sus raíces.

La hija de Gustavo Ángel, exintegrante del grupo Los Temerarios, y de Priscila, de Priscila y sus balas de plata, encontró en esa mezcla una oportunidad para construir su propio sonido dentro del regional mexicano. “Yo agarro inspiración de muchos artistas y de muchos géneros, y eso se refleja en mi música, porque me gusta mucho hacer estas fusiones”, dice la joven de 23 años.

A sabiendas de que vendrían las comparaciones con sus padres, Sara afirma que decidió abrirse paso con un estilo propio y apostando por contar sus propias historias. “Yo crecí con el regional mexicano y me di cuenta de que muchas de las historias que se cuentan a través de este género son desde la perspectiva del hombre y ahora cuento mi experiencia como mujer”, explica.

Con su sencillo “Hoy te saco Dmv”, que nació en un campamento de composición en Nashville, Sara busca reflejar esas vivencias personales. “Empezamos a compartir historias de cómo estábamos, cosas que nos habían pasado y empecé a tocar la guitarra y la letra solo fluyó”, cuenta Sara, quien grabó recientemente el videoclip de este tema en Monterrey.

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