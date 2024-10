Alejandra Guzmán se siente cansada de que, cada vez que arriba al aeropuerto de la Ciudad de México, tiene lugar un desencuentro con la prensa y para evitar más conflictos, tomará medidas con el fin de que eso no vuelva a ocurrir.

“Hay gente muy violenta que ya nada más la agarra contra mí y yo creo que voy a tener que hacer algo, porque cada vez que paso por el aeropuerto, me hacen algo, están violentándome”, señaló.

Molesta, expresó que las personas que asegura que provocaron su caída, conocen perfectamente su condición de salud y lo delicado que resulta para ella una caída. “Me tiraron y ellos saben que yo tengo dos caderas de titanio, soy frágil”, dijo.

Para la cantante es importante que se detengan las agresiones en su contra, alegando lo injusto que le parece que un grupo de periodistas se enfrente a ella, que es solo una. “Lo que están haciendo no se vale, no tienen por qué agredirme, ya se acabó el chistecito, no voy a dejar que los payasos sean los que se lleven el show del circo, ¿sí me explico?”, declaró.