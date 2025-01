El cantante Fito Páez está listo para saldar la deuda que tiene con el público mexicano. Luego de que en septiembre pasado canceló el concierto gratuito que tenía programado en el Zócalo de la Ciudad de México, el argentino se encontrará cara a cara con sus fans.

Páez planeaba presentarse a finales del 2024 en nuestro país; sin embargo, un accidente doméstico en el que le rompió las costillas aplazó todos sus shows hasta este 2025. Como no hay plazo que no se cumpla, este próximo 21 de enero, los capitalinos podrán disfrutar no solo de su música y sus más grandes éxitos; sino de una noche inolvidable. Si eres de los que piensan asistir, te dejamos una guía con todos los detalles que debes tomar en cuenta.

¿Qué llevar y qué no llevar?

En cada una de las calles que funcionan como acceso al Zócalo se realizan cateos por parte de miembros de seguridad con el objetivo de controlar los objetos que ingresan y salvaguardar el bienestar de los asistentes.

Entre los objetos que no están permitidos se encuentran: objetos punzo cortantes, drogas, bebidas alcohólicas, bolsas voluminosas, aerosoles, drones, pirotecnia, latas o envases de vidrio, hieleras y cualquier objeto que impida la vista. Mientras que sí podrán acezar: sombreros o gorras, bolsas de mano, binoculares, impermeables o chamarras, baterías externas para celular y botellas de agua.

¿Cómo llegar?

Debido al cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán, que se hace regularmente en todos los conciertos de este tipo, las formas para llegar por medio del transporte público son: Metro Línea 1 o 2 (Estación Pino Suárez): Desde Pino Suárez, los asistentes deben salir hacia la calle José María Pino Suárez y caminar hacia la plancha del Zócalo por esa calle hasta llegar, aproximadamente se recorre en 5 o 10 minutos.

Metro o Metrobús Línea 4 (Estación Bellas Artes): De la estación se debe caminar hacia la Avenida Hidalgo. Caminar hacia el este por esta avenida hasta llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas. Girar a la derecha y seguir hacia el Zócalo por la calle 5 de Mayo, un recorrido de aproximadamente 10 minutos.