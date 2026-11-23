El segundo Corredor Cultural del Barro se llevará a cabo del 14 al 17 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, con dos talleres impartidos por el maestro Mark Harmon, mientras que en San Cristóbal de Las Casas el evento se desarrollará del 18 al 20 de diciembre, informó la maestra Tania Mandujano.

Cartelera

La organizadora puntualizó que en la capital del estado habrá dos talleres: “Espacio y profundidad en la acuarela”, de 11:00 a 13:00 horas, y “Estética oriental en la cerámica”, de 16:00 a 20:30 horas, en el taller de cerámica La Pitahaya. Destacó que las dos actividades serán encabezadas por el maestro Mark Harmon, quien viene desde Estados Unidos a compartir sus conocimientos.

“De ahí las acciones se trasladarán a San Cristóbal de Las Casas, el día 18 de diciembre, donde llevaremos a cabo la inauguración de la exposición visual ‘Poéticas del barro’, así como dos presentaciones: una musical con la bajista Kristel Lilibeth y la otra con el maestro David Serrano en el Museo de las Culturas Populares de Chiapas”, indicó.

“Para el el 19 de noviembre, el programa se trasladará a La Enseñanza Casa de la Ciudad de San Cristóbal, donde se realizarán dos conferencias por la mañana, mientras que por la noche se tendrá una expoventas con la participación de diversos creadores, además de actividades artísticas de distintas disciplinas”, detalló.

El día domingo 20 de diciembre, además de las conferencias matutinas, habrá talleres gratuitos de cerámica y bisutería en cerámica, para después cerrar con la Gala de Ópera del taller de canto de La Enseñanza.

Expectativas

En entrevista con Tania Mandujano, compartió que siempre ha creído que hacer comunidad es sumamente importante; sin embargo, destaca que la creación de la cerámica es muy silenciosa y personal.

Considera que aunque comúnmente están haciendo muchas actividades, pocas veces tienen la oportunidad de encontrarse. Por ello surgió este evento cultural que pretende justamente eso, acercar esta alternativa a la comunidad en general.