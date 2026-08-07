Se acerca la convención Disney D23

Tras el furor por la Comic-Con de San Diego, los amantes del cine y la cultura pop se preparan para las sorpresas que marcarán tendencia en la próxima edición de Disney D23 que se realizará en Anaheim, California, con más de 50 paneles dedicados a las producciones más recientes de la compañía.

Desde importantes filmes, series exclusivas, hasta lanzamientos de figuras de colección, el universo creado por Walt Disney estará más cerca de sus seguidores durante la convención D23.

El próximo 14, 15 y 16 de agosto se llevará a cabo la edición 2026 de Disney D23 una celebración de varios días dedicada a los fans que incluye adelantos exclusivos, acceso detrás de escena, actuaciones, experiencias inmersivas de las franquicias más importantes Marvel, Pixar, Star Wars y muchos más.

Sorpresas

Entre las noticias más sonadas entre los fans, se espera la confirmación de una nueva producción de X-Men ambientada en el MCU, así como un nuevo adelanto de Avengers: Doomsday que llegará a la pantalla grande el próximo 17 de diciembre.

Otras de las especulaciones que han captado el ojo mediático es la presunta confirmación de la producción de Frozen 3 y Los Increíbles 3. Asimismo, otra de las sorpresas que se esperan en la D23 es el primer vistazo del live action de La princesa y el sapo.

Además, durante el último día del evento tendrá lugar la ceremonia de premiación de las Leyendas de Disney, que honra a los creativos y líderes que han ayudado a forjar Disney a lo largo de las décadas.