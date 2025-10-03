Se acerca la FIL UNACH 2025

Todo se encuentra listo para la XII Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, misma que se llevará a cabo del 13 al 17 octubre puntualizaron los organizadores en una rueda prensa.

Por su parte, el escritor chiapaneco Luis Antonio Rincón García, a través de un video, enfatizó que es un honor ser parte de este encuentro editorial.

En ese sentido invitó a la comunidad universitaria y al público en general a que los acompañen a este encuentro con la literatura: “vengan, juntos descubriremos nuevas propuestas literarias y compartiremos la magia de los libros”, comentó.

Organizares compartieron que durante los cinco días de se llevarán a cabo actividades como presentaciones y venta de libros, actividades culturales, pabellón infantil y ponencias.

La Feria se desarrollará en diversas sedes como Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Tapachula de Córdova y Ordóñez y Catazajá.

Asimismo dijeron que las actividades rendirán homenaje al escritor, periodista y diplomático guatemalteco Miguel Ángel Asturias Rosales, quien es uno de los máximos exponentes de la literatura Latinoamericana. Asimismo se tendrá como invitada de honor a la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Dentro de las actividades en el Pabellón Infantil, la Compañía Cajita Mágica estará presente en este evento con una actividad dedicada a Rosario Castellanos, misma que se realizará el día viernes 17 de octubre, a las 17:30.

En ese sentido reiteraron que la feria tiene la función de promover el acercamiento de la población en general, al libro y la lectura, al ser un espacio que promueve la formación de lectores como vía principal para el desarrollo social y humano, además de ser un punto de encuentro para las comunidades literarias.

Como parte de la programación se contará 55 talleres, 234 presentaciones de libros, 50 conferencias y conversatorios, 7 proyecciones de películas, eventos artísticos, exposiciones y la muestra internacional cultural.