Se agotan boletos para ver a BTS

La venta general para los conciertos de BTS reunió a más de un millón de personas en la fila virtual, mismas que marcaron “sold out” en las tres fechas en apenas 37 minutos.

Luego de que la preventa del pasado viernes 23 de enero llegara envuelta en varias polémicas entre supuestas caídas del sistema y denuncias por precios dinámicos, mismos que un vocero de Ticketmaster desmintió, los ARMY demostraron que son un fandom a tener en cuenta con su enorme respuesta.

Desde muy temprano ya había gente informando que esperaba lugar para conseguir boleto para el 7, 9 o 10 de mayo del 2026 en el estadio GNP, llegando a filas de más de 300 mil personas en simultáneo, que según un informe de la boletera, sumaron 1.1 millones.

Con la disponibilidad de entradas limitadas por la preventa, las “pocas” que se vendieron hoy solo duraron 37 minutos disponibles, dejando a miles de seguidores de BTS esperando a que se anuncie una cuarta fecha.

Aunque los fans de CDMX que no pudieron conseguir boleto para el estadio GNP deben saber que compitieron no solo con los de México, si no que hubo varios países intentando comprar tickets al mismo tiempo.

Un verdadero fenómeno

La venta general para los conciertos de BTS en CDMX convocó a los ARMY de más de mil ciudades alrededor del mundo que no tienen problemas con pagar el boleto y el vuelo para ver a sus ídolos.

A nivel nacional, destacaron la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Querétaro; mientras que, en el plano internacional, se registró una fuerte demanda desde ciudades como Lima, Santiago, Bogotá, California y Texas.