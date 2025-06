Se amparan ante destrucción en Nayarit

En conferencia, integrantes del Comité en Defensa de la Ciudad de las Artes de Tepic, Nayarit, así como integrantes de la asociación Artículo 27, informaron que se presentaron cuatro amparos colectivos ante juzgados de distrito federales para detener la destrucción total de la Ciudad de las Artes de Tepic, así como proteger la integridad física de artistas y activistas que participan en la defensa del espacio público, luego de los hechos del jueves 12, día en que un incendio presuntamente provocado al interior del predio resultó en un operativo con un centenar de policías y agresiones a algunos manifestantes.

El Comité de Defensa recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió públicamente al gobernador Miguel Ángel Navarro abrir diálogo con los colectivos ciudadanos el pasado viernes 13 de junio, y reiteró esa solicitud el miércoles 18. También instruyó a la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a dar seguimiento al tema. “A pesar de ello, el gobierno de Nayarit canceló el lunes 16 de junio la mesa de diálogo previamente pactada con el colectivo, en lo que se interpreta como un desacato abierto a la instrucción de la presidenta”, señalaron.

Respecto a las acciones legales emprendidas, se han presentado cuatro amparos legales, dos para detener la construcción del estadio y dos para proteger a los manifestantes. Los amparos presentados para proteger la manifestación frente a la Escuela de Música y Danza han tenido éxito. El primero, presentado ante un juez administrativo, logró una suspensión provisional que prohíbe al gobernador, a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública desalojar, disolver o interferir ilegalmente con la protesta. “Los abogados locales presentamos dos amparos para proteger la manifestación, existe un riesgo inminente en la seguridad física y la integridad de los manifestantes”, explicó el abogado Luis Daniel Juárez García, del despacho de Referencia Legal de Tepic en conferencia de prensa. “Es cierto que hemos recibido actos de intimidación, varios compañeros han sido agredidos físicamente, nos parece grave enfrentar así a la población”, refirió Melanie Sánchez, del Comité en defensa de la Ciudad de las Artes.

El segundo amparo, ante un juez penal, concedió una suspensión de plano para proteger la integridad física de los manifestantes, impidiendo a la Fiscalía y a la Agencia de Investigación Criminal realizar actos de intimidación.

En cuanto a los amparos para frenar la destrucción de la Ciudad de las Artes y la construcción del estadio de futbol, dijeron que el primero marca el inicio de una serie de recursos legales que buscan frenar la destrucción de un espacio que no solo tenía valor cultural y ecológico, sino que también era parte del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. “Es la ciudadanía organizada, los artistas, quienes están arriesgando la vida poniéndose al frente de una demolición que no tiene sentido, ni proyecto, ni permisos, no tiene planeación”, expresó Carlos Lara, de la asociación Artículo 27.