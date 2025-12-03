Se apagó la voz del Tlacua

El actor de doblaje Fernando Meza, quien dio voz a los personajes de Tlacua, Ferdinand y Chema en películas de Huevocartoon, falleció, según anunció el estudio de animación mexicano a través de sus cuentas de redes sociales. “Todos en Huevocartoon lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro muy querido Fernando Javier Meza Muñoz; fue una de las mentes creativas más importantes del estudio”, externaron.

De acuerdo con la compañía productora, con su capacidad de crear diferentes voces, Meza deja un legado calificado como “imposible de sustituir”. A lado de su compañero Rodolfo Riva Palacio, interpretaron a Tlacua y Cuache, dos tlacuaches que habitan en el desagüe y buscan alimento.

Además dio vida a Ferdinand, que es uno de los tres poetas huevos junto a Rododendro y Gabrielle, quienes en cada ocasión intentan recitar algún poema más, al beber alcohol, acaban borrachos y mejor concluyen con la palabra “¡salud!”. De forma final, Chema es un huevo ranchero quien alude a la figura del macho mexicano, pero es homosexual.

Fernando Meza era licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Itesm) Campus Querétaro, y actor de doblaje, guionista y locutor. “Desde el primer día, guión, grabación, y hasta la última interpretación que hizo hace poco, Fernando imprimió siempre su sello cargado de simpatía y espontaneidad”, agrega Huevocartoon en el comunicado.