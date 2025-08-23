Se autoproclama “rey de los corridos”

Una reciente entrevista de Peso Pluma ha despertado la polémica en redes sociales, especialmente tras mencionar que es el “rey de los corridos tumbados”.

En dicha conversación reveló detalles de su vida privada, o su día a día, como lo importante que resulta para él permanecer anónimo y llevar una vida lejos de los reflectores. Algo que se refleja incluso en su rutina de redes sociales. “Me gusta ser anónimo. Si ven mi Instagram y demás, no soy el tipo de artista que publica lo que hace minuto a minuto. Así es como me gusta ser y no voy a cambiar por nadie”, explicó.

Sin embargo, una sección de la conversación generó debate en redes sociales y especialmente entre los seguidores de la música como el regional mexicano, los corridos tumbados o los corridos tradicionales.

Peso Pluma agradeció el haberse convertido en una figura de referencia para que el mundo ubique México y sobre todo en el nivel de estrellato que se asocia con su figura. En el proceso afirmó ser el “rey de los corridos”. “Siempre supe que iba a ser grande, no sabía qué nivel ni a dónde llegaría, pero siempre supe que tenía algo que ofrecerle al mundo. Estoy contento con cómo me fue y agradecido con Dios por darme esta oportunidad y convertirme, supongo, en el ‘rey de los corridos’”, explicó.

Divide opiniones

Tras estas declaraciones, Peso Pluma se convirtió en tendencia en rede sociales, gracias a comentarios dispares. Mientras que sus fans están de acuerdo al cien por ciento con él, otras personas confirman sus palabras al notar el nivel de éxito que ha tenido su música.

Por otro lado, muchos internautas criticaron sus afirmaciones al afirmar que existen muchos otros exponentes del género de los corridos que son mejores que él, o que incluso, tienen mayor relevancia por haber sido fundadores de los tumbados. “Lleva dos años pegando y ya se le subieron los humos a la cabeza”. “Que alguien le diga que Natanael Cano, Junior H, Fuerza Régida, Los Tigres Del Norte, Los Tucanes De Tijuana y varios más están por encima de él”. “Un cabrón que jamás ha pegado una rola en solitario no puede venir a autoproclamarse el rey de los corridos”. “Dos álbumes lleva pegados la criatura”, fueron algunos comentarios en redes sociales como X.

Otros más defendieron las palabras del cantante. “Pues argumentos para decirlo tiene, en 2 años logró lo que muchos en toda su carrera nunca habían logrado y siguen sin lograrlo”. “Además, si algo tiene Peso es que siempre le ha dado el mérito a todos, ve solo en Coachella el homenaje que le hizo al regional”, señalan.

Mientras el debate continúa en redes sociales, los fanáticos del artista esperan ansiosos por ver cuál será su siguiente paso. Al respecto, él declaró en la mencionada entrevista: “Para ser honesto, nadie sabe qué voy a hacer. Solo esperen, va a estar bueno”.