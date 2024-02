Esta semana, el nombre de la cantante estadounidense Taylor Swift se ha convertido en tendencia, y no por su romance con el jugador de Kansas City Chiefs, Travis Kelce, sino porque se encuentra en una lista de los famosos que más contaminan con su jet privado, según datos de la cuenta Celebrity Jets/Yard, de julio de 2022.

Asimismo, Jack Sweeney, un joven programador y emprendedor de la Universidad de Florida Central, se ha encargado de rastrear y publicar el paradero del avión privado de la cantante, por lo que esta le ha enviado una advertencia legal.

De acuerdo con información de The Washington Post, el joven, recibió un cese y desistimiento del equipo legal de la famosa en diciembre pasado, instándolo a detener sus actividades de búsqueda y publicación en las redes sociales. Los abogados detallaron que Swift no tendría más remedio que “buscar todos y cada uno de los recursos legales” en caso de que el estudiante no frenara el acoso y comportamiento de acecho.

Cabe recalcar, que en los últimos años, este se ha encargado de varias cuentas en redes sociales que ofrecen información sobre los despegues y aterrizajes de aviones y helicópteros que pertenecen a celebridades, políticos, oligarcas rusos y otras figuras prominentes.

Luego de que se diera conocer que la estadounidense fue catalogada como una de las celebridades que más contamina al trasladarse en este medio de transporte, y de que la cuenta de X llamada Taylor Swift Jets (Tracking) difundiera información de los vuelos cortos que ha hecho la intérprete de “Lover”, algunos usuarios no perdieron la oportunidad y echaron a volar su imaginación para crear divertidos “memes”.