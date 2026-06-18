Se declara hombre de fe

Aunque no se considera como un hombre religioso, Bruno Bichir confiesa que sí es un hombre de fe, por ello no piensa que sea una casualidad que esté a punto de darle vida a un sacerdote, en la obra Réquiem. “Creo en los milagros. Básicamente, no podría ser actor si no creyera, porque debo creer en lo que digo al salir a escena, porque mi labor es emocionar al público; pero también hacerlo reflexionar, dudar, enojarse, provocarlo y hasta perturbarlo”, expresó Bichir en conferencia de prensa.

En la puesta, que se estrenará el próximo 17 de julio; interpretará Padre Banks, quien tiene la misión de detener la ejecución de un menor de edad. Ahí se encuentra con Emma (Marimar Vega), la fiscal del caso, y con quien comienza una conversación que se transforma en un debate sobre justicia, miedo, culpa, violencia y el futuro de una sociedad que parece haber perdido toda compasión.

Durante la charla, el histrión se dijo afortunado de formar parte de este proyecto, no solo por la historia, el mensaje y el equipo de producción; sino por el elenco; y es que comparte créditos con Marimar Vega, quien también se ha forjado una carrera en teatro. “Marimar y yo venimos del mundo teatral, de correr desde bebés en un teatro; intrínsecamente estamos ligados al respeto por el autor, y por el director, y por el escenario mismo, lo que hace de esto toda una experiencia”, agregó.

Personaje

Por su parte, Vega aseguró que ha encontrado muchas cosas en común con su personaje, comenzando por el sentido de la justicia.

“Emma es una mujer de ideales muy fijos, que ha trabajado mucho por este caso. A través de ella podemos ver que uno puede opinar mucho y tener claridad en un tema, pero cuanto te toca estar del otro lado, quién sabe si sigues pensando en lo mismo”, expresó.

Para el autor, Reynolds Robledo, esta nueva temporada no debería tomarse como un remontaje, porque han tenido que reinterpretar y actualizar este texto, que nació en 2018, pero que no ha perdido la actualidad.