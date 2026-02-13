Se despiden de James Van Der Beek

Hollywood se encuentra de luto tras la muerte de James Van Der Beek. Conocido por su papel en la serie Dawson’s Creek. El actor falleció la mañana del 11 de febrero tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal.

Minutos más tarde, las plataformas se llenaron de mensajes de celebridades y fans para dar el último adiós al inolvidable Dawson. Uno de los primeros en reaccionar fue Chad Michael Murray, con quien Va Der Beek compartió créditos en la serie de los 90.

Murray no solo se dijo sumamente afectado por la partida del histrión, también lo describió como un ser de luz que inspiró a muchos. “James era un gigante. Sentimos mucho por lo que están pasando. Sus palabras, arte y humanidad nos inspiraron a todos, él nos inspiró a ser mejores en todos los sentidos. Dios los bendiga”, escribió.

Melissa Joan Heart, por su parte, publicó algunas imágenes de cuando trabajaron juntos en la serie Clarissa lo explica todo; incluso, reveló que fue con él con quien tuvo su primer beso: “¡Estoy desconsolada al escuchar que James ha muerto! Fue realmente un buen tipo, un gran padre, un gran actor maravilloso y siempre será mi primer beso en la pantalla. Se fue demasiado pronto, pero dio una pelea tremenda”.

La hija de Bruce Willis, Rummer, también hizo uso de sus redes para despedir a James. Ambos mantenían una estrecha amistad, al grado de que Willis lo consideraba como su hermano mayor. “Soy muy afortunada de haberte tenido en mi vida durante tanto tiempo. James fue un ejemplo a seguir como esposo, padre y hermano mayor (para mí). Estoy muy agradecida de haber presenciado su amor, respeto y cariño mutuos. Les envío todo mi amor y luz”, expresó.