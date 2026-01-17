Se disculpa por ofensa a fotógrafos

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ofreció disculpas por el “irremediable error” de anunciar un curso para “hacer fotos en conciertos y no morir en el intento”, que ofendió a familiares y colegas de los fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, quienes perdieron la vida por una negligencia, mientras cubrían el festival musical Axe Ceremonia, en abril de 2025.

“Con respecto a la publicación realizada en redes sociales este miércoles 14 de enero de 2026 invitando al taller de fotografía de concierto en el Museo Archivo de la Fotografía, esta dependencia ofrece sus más sinceras disculpas por la redacción empleada en el texto, mismo que ya ha sido removido de todas las redes sociales tanto del museo como de la Secretaría”, se lee en una nota informativa emitida el 15 de enero.

La institución detalló que la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de esta Secretaría se comunicó con las familias de los fotógrafos “para ofrecerles nuestras más sinceras disculpas”.

Diana, hermana de Miguel Ángel Rojas, publicó en su cuenta de Instagram que su familia aceptaba las disculpas de la dependencia, pero señaló que la lucha no es contra un taller, sino “contra un sistema que corrige solo cuando se le exhibe… Las instituciones no cambian solas. Ninguna estructura se transforma por cortesía, se transforma porque la ciudadanía nombra lo injusto, porque las familias no callan y porque la presión pública obliga a mirar lo que se quiere ignorar”.

El organismo aclaró que la frase “no morir en el intento” no era una burla a la situación, sino que “únicamente fue utilizada como una expresión que es coloquialmente utilizada en el país” y señaló que tiene un compromiso con las condiciones de trabajo dignas y espacios seguros.