Se enfrentan en Cielo para dos

Cielo para dos es un reality show de citas de Netflix que divide la estadía de hombres y mujeres solteros y atractivos en dos escenarios: Cielo e Infierno.

Infierno es la isla en la que buscarán el amor sin conocer la profesión ni la edad del otro. Concursan para ganar, junto al acompañante que elijan, su visita al Cielo: una lujosa suite, restaurantes elegantes y lugares de moda en una cita para tratar de conectar. Es una competencia entre amigos y enemigos potenciales que deben ganarse el corazón de quien les interesa.

La nueva temporada está en boca de todos gracias a sus concursantes atractivos, intensos y polémicos cuyo éxito obligó a Netflix a lanzar un spin off: La reunión.

Cualidades

Parte del éxito de la serie reside en el estilo espontáneo y sin filtros de los anfitriones que guían cada capítulo comentando el desarrollo de la relación entre los concursantes.

Son los únicos que han estado en todas las temporadas y le han dado su toque. Son conductores que no intentan esconder sus pensamientos y se dejan llevar por la emoción.

Al igual que cualquier espectador, sufren, se divierten, ríen, lloran y parecen enamorarse y desenamorarse tanto como los competidores.