Se ensañan con los latinos

“Siempre parte el corazón dejar tu tierra, porque el árbol ya no da muy buena sombra”, dicen Los Tigres del Norte en su reciente canción, “La lotería”. Ese ramaje que los protege en casa es algo que añoran miles de migrantes que actualmente son perseguidos en Estados Unidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Los miembros de la mítica agrupación, que desde hace varios años residen en San José, California, coinciden en que el acoso a los latinos se ha incrementado desde la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien los usa como arma política. “La actual administración se ensaña con nuestra gente, han pasado cosas terribles, incluso contra personas de otro países. Los atacan para hacer campaña política y eso nos indigna porque sabemos que el latino, el mexicano, ha significado gran parte del crecimiento de ese país”, dice Luis Hernández.

El papel de los migrantes en la economía estadounidense no es algo que desconozcan los músicos. Saben que gran parte de la fuerza laboral del vecino país está conformada por quienes buscan una mejor vida y el llamado “sueño americano”.

Una parte importante de la economía

Los intérpretes de “Tres veces mojado” destacan no solo la mano de obra, sino el aporte económico que hacen los migrantes vía impuestos, de los cuales no reciben las devoluciones correspondientes. “Aportamos mucho a través de nuestro trabajo. Precisamente acaba de salir un reporte sobre el IRS, el tema de los impuestos y el dinero que se recauda de los latinos que no tienen documentos supera el billón de dólares”, explica el vocalista.

La banda ha participado activamente en defensa de los migrantes, con acciones como el programa Voces Latinas por la Dignidad y el Orgullo en 2025, o al apoyar abiertamente a Kamala Harris en las pasadas elecciones. Confiesan que han visto los efectos de las políticas migratorias en su día a día. “Ha cambiado todo en la calle. Y en nuestros eventos les decimos que tengan la debida precaución porque nunca sabemos si ICE se puede presentar. Gracias a Dios, tal vez por la trayectoria del grupo, no hemos visto mermada la entrada a nuestros shows”, dice Luis.