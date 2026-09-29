Se esfuma matrimonio de Ninel Conde

Cupido nuevamente le falló a Ninel Conde. Desde hace semanas se rumoraba que su matrimonio había terminado, y ahora, programas en Estados Unidos ya lo dan por hecho.

En el programa “Pica y se extiende” de Telemundo, el periodista Carlos Adyan refirió: “Hay que hablar de Ninel Conde porque, al parecer, atraviesa momentos difíciles en su relación y lo contamos porque es de última hora y ella así lo dejó saber a través de su cuenta de Instagra”. “El ‘Bombón asesino’ publicó en sus redes una historia en un avión saliendo de Miami de regreso a la competencia de ‘Top Chef VIP’, donde asegura que decide amarse y cerrar ciclos”, comentaron los presentadores

Asimismo, en Despierta América insistieron en que el matrimonio de Ninel Conde con José Ángel González es cosa del pasado.

Juntos pero no revueltos

Ante el público de Top Chef VIP, concurso de Telemundo donde participa Ninel, solo se sabe que hay distanciamiento.

Y es que ella, al presentar un platillo de tacos, recordó su primera cita con su marido y se conmovió: “En estos momentos estamos viviendo una relación distanciada, pero me gusta recordar cómo comenzó todo, es un homenaje al amor”.

En su canal de YouTube, en el episodio de Así se hacen los chismes publicado el 20 de julio, Martha Figueroa ya había advertido que el marido de Ninel Conde le puso fin a su relación. “Ninel Conde se divorcia de nuevo. Estaba casada con este empresario venezolano del cual se conocía muy poco, se casaron en el 2023. Se había dicho solamente que ella se cambió de casa para hacer el ‘reality’ (de Vix)”, advirtió.