Se estrena debut actoral de Cazzu

Cazzu sumó un nuevo capítulo a su carrera artística. La cantante argentina dio un salto a la actuación con Risa y la cabina del viento, una película que llegó a Netflix el 3 de junio.

La producción mezcla drama y fantasía para contar una historia marcada por la pérdida, la esperanza y la necesidad de encontrar respuestas cuando parece imposible hacerlo.

En esta producción, Cazzu interpreta a Sara, la mamá de Risa, la protagonista de la historia. El papel marca la primera participación de Julieta Cazzuchelli, nombre real de la artista, en una película.

Su incursión en el cine llega en uno de los momentos más importantes de su carrera, mientras continúa con proyectos musicales y presentaciones internacionales con su gira Latinaje.

Además de Cazzu, la cinta reúne a varios nombres destacados del cine argentino. El reparto está encabezado por Elena Romero, Diego Peretti, Joaquín Furriel, Graciela Borges y Gustavo Garzón, entre otros actores.

Antes de llegar a Netflix, Risa y la cabina del viento recorrió varios festivales. La película se presentó en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, donde obtuvo los premios a mejor película y mejor director para Juan Cabral.

La historia fue filmada en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, además, cuenta con música original de la banda argentina Babasónicos.