Se han sometido a la extracción de implantes

Muchas celebridades han decidido retirar sus implantes o rellenos para recuperar una apariencia más natural, una tendencia que ha impulsado el florecimiento de diversos tipos de belleza. Checa que famosas han realizado este procedimiento.

Blac Chyna

En 2023, Blac Chyna emprendió un "viaje que le cambió la vida", que incluyó la disolución de todos sus rellenos faciales y la eliminación de la silicona de sus implantes de glúteos y senos. La estrella de telerrealidad declaró a Access Hollywood que se siente afortunada de estar viva después de haber pasado 15 años con silicona ilegal en su cuerpo.

Ashley Tisdale

Ashley Tisdale reveló que se quitó los implantes mamarios en 2019 después de años de tenerlos. Ella escribió enInstagram: "Constantemente sentía que mi cuerpo no me satisfacía y pensaba que este cambio me haría sentir más completa y segura de mí misma. Y durante un tiempo... así fue. Pero poco a poco empecé a tener pequeños problemas de salud que no tenían explicación: intolerancia a ciertos alimentos y problemas intestinales... que creía que podían ser causados ?por mis implantes. Así que, el invierno pasado, decidí someterme a la extracción de los implantes". Añadió: "Este proceso ha sido de crecimiento, autodescubrimiento, autoaceptación y, sobre todo, amor propio".

Chrissy Teigen

La estrella se quitó los implantes mamarios. Explicó en Instagram: "Me han acompañado durante muchos años, pero ya no los quiero. ¡Me gustaría poder abrocharme un vestido de mi talla y estar cómoda sin preocuparme por mi barriga!". Publicó una foto de unas tarjetas que sus hijos le hicieron para su cirugía que decían: "Diviértete sacándote las tetas" y "Adiós tetas".

Courteney Cox

En una entrevista con el Sunday Times del Reino Unido, publicada en 2022, Cox recordó una época de su vida en la que se sometía a tratamientos estéticos para parecer más joven, y el efecto fue ligeramente diferente. "Hubo un tiempo en el que pensaba: ´Oh, estoy cambiando. Me veo mayor´. Y traté de perseguir esa juventud durante años", dijo la actriz de Friends. "Y no me daba cuenta de que, ¡caramba!, en realidad me veía muy rara con las inyecciones y haciéndome cosas en la cara que nunca haría ahora". La actriz añadió que "la gente hablaba de mí, creo", y que "hubo un período en el que pensé: ´Tengo que parar. Esto es una locura´".

Kylie Jenner

Tras negar rotundamente haberse sometido a un aumento de labios, la joven estrella decidió eliminarlos al quedar embarazada de su hija. Las inyecciones de ácido hialurónico en los labios suelen durar hasta un año antes de que el cuerpo disuelva el gel de forma natural, pero se puede inyectar una enzima que acelera el proceso de disolución.

Pamela Anderson

La estrella de Baywatch decidió que le quitaran los implantes por razones estéticas en 1999. "Me considero una persona menuda, y tener estos pechos tan grandes ya no me parecía bien... Simplemente no me gustaba cómo me veían", declaró a ET. Aunque ella afirmó que no tenía ningún problema médico que la llevara a que le extrajeran los implantes, los médicos sí encontraron una fuga en un lado durante la cirugía.

Stevie Nicks

Tras casi 20 años con ellos, la cantante se los quitó en 1994. Atribuía a los implantes su sensación de letargo y, aunque le diagnosticaron el virus de Epstein-Barr, sostiene que sus implantes fueron la causa de muchos de sus problemas de salud.

Victoria Beckham

Tras años negando haberse sometido a una cirugía de aumento de senos, Posh escribió una carta a su yo de 18 años en la que se sinceró sobre sus problemas de imagen corporal y su operación de aumento de senos secreta: "Una señal de inseguridad". En cuanto al destino de los implantes, "Ya no los tengo", declaró a Allure en 2014.

Yolanda Hadid

La exmodelo escribió en una publicación de Instagram en 2019 que se había hecho quitar todos los retoques estéticos, incluidos los implantes mamarios, que se quitó en un episodio de 2016 de The Real Housewives of Beverly Hills después de descubrir que la silicona se estaba filtrando en su cuerpo.

Tori Spelling

La actriz y madre de cuatro hijos reveló en 2011 en el programa Good Morning America que se había puesto implantes mamarios a principios de sus veinte años, "y si hubiera sabido que afectarían o podrían afectar la producción de leche materna, nunca me los habría puesto". Finalmente, se los quitó.

Heather Morris

La actriz de Glee se puso implantes mamarios a una edad temprana, pero pronto se cansó de ellos. En 2011, le contó a la revista Fitness: "Era difícil hacer ejercicio con ellos, porque siempre me dolía el pecho. Me dolía mucho y no me gustaba estar siempre con dolor, ¡así que tuve que quitármelos!".

Sharon Osbourne

En 2011, Osbourne reveló que se había sometido a una operación para quitarse los implantes mamarios después de que uno de ellos empezara a tener fugas. "Una mañana, me desperté y uno de mis pechos era mucho más largo que el otro... Así que pensé: esto no está bien", dijo. Añadió que disfrutaba de no tener ya "una cama de agua sobre su pecho".