Se identifica como xenosexual

El cantante Sam Smith, quien se ha posicionado como uno de los intérpretes más talentosos de los últimos años se volvió tendencia tras declarar que se identifica como una persona xenosexual.

La orientación del cantante británico se convirtió en un parteaguas poco convencional dentro del espectro de la identidad de género, desde el 2019 cuando se identificó como no binario, momento que causó gran polémica en su carrera.

Smith ha declarado frases desconcertantes para algunas personas, definiendo su xenosexualidad. “Me atraen cosas que no son humanas, no lo puedo explicar, solo se siente. Si no lo entiendes, pues ni modo”, dijo.

¿Qué significa ser xenosexual?

La xenosexualidad se describe como una atracción que va más allá del entendimiento humano tradicional. No necesariamente implica atracción hacia extraterrestres o figuras de ciencia ficción, sino hacia lo “no humano” o “extraño”. Abarca una amplia gama de identidades y conceptos ajenos a la experiencia humana convencional.

Cabe destacar que esta identidad aún no es reconocida formalmente por organismos científicos o colectivos LGBT. Además, dentro del espectro también se hace alusión a personajes ficticios, conceptos abstractos y objetos inanimados.