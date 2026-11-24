Durante la madrugada del lunes se dio a conocer que el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia, en la cual se reportó un incendio al interior de la casa de Jada Pinkett y Will Smith, motivo por los que los bomberos arribaron al lugar señalado, valuado en alrededor de 42 millones de dólares (mdd).

El incidente habría tenido lugar por un incendio forestal, lo que provocó que, desde el interior del domicilio, se alertara a la policía de Los Ángeles de los hechos.

Equipos de emergencia

Cuando los bomberos llegaron a la casa, se percataron que el cobertizo era el más afectado por la quema, la cual se había extendido considerablemente, pero, por fortuna, lograron controlarla, extinguiendo el fuego.

También se desconoce si Jada y Will se encontraban dentro de la vivienda, ya que la pareja tiene otras propiedades en Los Ángeles, California; una finca en Calabasas (la que mostró el actor en The richest en 2020), una mansión de Hidden Hills y otra casa en Woodland Hills.

No se sabe a cabalidad cuál de estas propiedades fue la afectada por el incendio, sin embargo, ya está bajo investigación el motivo que habría desencadenado el siniestro.