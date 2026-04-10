Se lanzan contra Jorge y Marichelo

Azalia Ojeda, recordada por su participación en Big Brother, explicó el motivo por el que se alegró de saber que Marichelo y Jorge D’Alessio tienen problemas en su matrimonio. Rememoró que, hace unos años, recibió un trato hostil de la pareja, especialmente de Marichelo, a quien denominó como “una perra”.

Ojeda escribió en sus redes que fue el karma lo que detonó la crisis entre la pareja de los famosos; además, insinuó que la relación que une a Marichelo y el músico nunca fue genuina. “Se les acabaron las apariencias. Karma le llaman. Un día les dije que uno a uno los vería caer. Tengo buenas historias con este par”, externó.

Además, señaló que ambos fueron muy groseros con ella. “Sin exagerar, en su momento, fueron unos ojetes conmigo, pero mira, al final, todo cae por su propio peso”, dijo.

A su parecer, la relación de Marichelo con el hijo de Lupita D’Alessio era simulada, y sugirió que él prefiere personas de su mismo sexo. “No son rumores, antes de que ellos se casaran él tenía una pareja, hombre, se la vivía en antros ‘gays’, eso no es rumor, es algo bien sabido y creo que ella ya venía de dos o tres matrimonios fallidos. Yo creo que dijo ‘ya me agarro de aquí o ya no salí’”, comentó.