Se manifiestan en Casa del Poeta

Más de medio centenar de escritores se reunieron en la Casa Museo Ramón López Velarde (Álvaro Obregón 76) para protestar en contra de la decisión de la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, de convertir el histórico espacio en la Casa de las Palabras, además de usar el lugar como un cabaret público.

Al punto de las 16:00 horas, poetas y gestores se manifestaron, en primer lugar, fuera de la Casa López Velarde, con pancartas que decían “Poesía sí, cabaret no”, o “La Casa del Poeta es de la poesía, no de tu negocio”.

Protección

El inmueble estuvo cerrado desde que comenzó la manifestación, con cinco policías en las puertas. Al poco tiempo de iniciada la protesta, más policías capitalinos llegaron al lugar, lo que fue considerado por la comunidad literaria como un intento de intimidación del gobierno. “La Casa del Poeta solo tiene un policía, ahora tiene más de cinco cuando venimos a expresar nuestra inconformidad”, gritó uno de los manifestantes.

“No al cabaret, no al cabaret”, consignaban los poetas, a la par que el coordinador actual del recinto, el actor Andrés Carreño, permanecía escuchando muy cerca de la puerta de la Casa. Veinticinco minutos después de iniciada la manifestación, el titular del Instituto de Defensa de Derechos Culturales de la Secretaría de Cultura local, Jesús Galindo Calderón, dijo que existe certeza “de que la casa del poeta Ramón López Velarde así se llama, no la Casa de las Palabras”.

Luego de su declaración, los poetas pidieron un documento formal donde se asegure que la Casa de Ramón López Velarde no cambiará de nombre ni de vocación.

Lucro

Una de las quejas más destacadas es el asunto de transformar el espacio en un cabaret, ya que, expresaron, es una decisión arbitraria de Ana Francis Mor para lucrar con el lugar.

Luego de varios intercambios, los quejosos pidieron ingresar al inmueble, pero una funcionaria que no dio su nombre señaló que la casa estaba inundada. Tras abucheos, se abrieron las puertas y la protesta se realizó en el foro del sótano de la casa. Al entrar, agua estancada y un fuerte olor a coladera se percibieron en el lugar. Ya ahí, se pidió la presencia de Ana Francis Mor que, según dijeron trabajadores de la Casa López Velarde, estaba ocupada con la jefa de gobierno, Clara Brugada.

La escritora María Rivera señaló que no se puede justificar el cambio de nombre y vocación del espacio por una agenda incluyente: “En la casa del poeta leyeron todo tipo de poetas, poetas ‘gays’, lesbianas, indígenas, jóvenes, viejos, consagrados y olvidados, y poetas malditos, basta con esa retórica”.

Una vecina de la zona mencionó que tampoco la comunidad está de acuerdo con que la Casa se transforme en cabaret, ya que, dijo, hay demasiados antros en la zona.