Se mide con el regional y con BTS

Hip-Hop, rap, pop, balada, todo queda con el regional mexicano si se sabe combinar, al menos esa es la propuesta de Caleb, Dante, Marcelo, Marcos y Pato, integrantes de Mala Maña. Con este género claro, tienen en la mira convertirse en la primera boy band del género que alcance niveles de popularidad de otros como BTS.

La etiqueta de boy band no les gusta, admiten los jóvenes, pero la respetan porque cuentan que su disquera así los quiso llamar. “La verdad será dar un giro completo. Lo que buscamos es hacer canciones para todo el mundo, toda la gente, todos los oídos, tanto chicos como mayores, buscamos un sonido global, cantarle al mundo y que se quede, dejar una huella”, dice Caleb en entrevista.

Respetuosos

El grupo cuenta con apenas tres sencillos, siendo el más reciente “¿Qué será?”, con los que exploran lo que se puede hacer con el regional mexicano sin rebasar los límites del respeto en las letras de las canciones para evitar penalizaciones.

“Personalmente, sí estoy en contra de la penalización de las canciones, de la música, siento que está mal, es arte, uno canta, no está bien que estén censurando lo que se canta, pero pues, bueno, si toca obedecer al señor gobernador, gobernadora, pues, ¿qué hay que hacer?”, afirma Marcos.

Por ahora, los integrantes están concentrados en darse a conocer tanto en redes sociales como en los conciertos que han ofrecido, con la esperanza de volverse internacionales en breve, sin olvidarse del amor del público nacional.

“Evidentemente vamos a tener mucho público siempre en México, porque aquí somos y la música la vemos regional, pero si mañana sale un show bien perro ahí en Estados Unidos, en España, también. Aunque la gente más entregada es público de todo México en los conciertos”, asegura Dante.