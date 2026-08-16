Se niega a cantar temas sexualizados

En sus 49 años de trayectoria, Pedro Fernández ha cantado al amor y desamor, por lo que no tiene necesidad de interpretar temas sexualizados, aunque respeta a los artistas que han logrado el éxito con ellos.

Pedro, de 56 años, dio detalles de su Ave Fénix Tour, gira que lo llevará por distintos puntos de México y Estados Unidos y que llegará al Auditorio Nacional el próximo 5 de septiembre.

El intérprete vernáculo aclaró que no se identifica con el Ave Fénix por aquello de resurgir de las cenizas. “Es más por la renovación constante que tengo en mi carrera, que ya suma 49 años”, indicó el cantante charro.

Fiel a su estilo

Sin embargo, esta renovación está alejada de las modas musicales que han encontrado éxito en la sexualización de las canciones. Por el contrario, él se mantiene firme en su decisión de cantarle al amor y al desamor a través de distintas historias, como lo hizo en su momento con Amarte a la antigua. “Mi equipo y yo tenemos la intención de llevar algo distinto, diferente al público. Hay grupos y artistas que encontraron el éxito en algo distinto y es admirable, pero no tengo la necesidad de cantar así ni la seguridad de alcanzar el éxito por esa vía. Estaría traicionando mi forma de sentir y transmitir lo que siento”, indicó.

Tras dar prioridad a su faceta musical, Pedro comentó que ahora no cierra la puerta a volver a la actuación. “Veo lo que hice y me encantó. Recuerdo que me divertí con las películas y telenovelas, y quiero seguir haciéndolo”, mencionó.