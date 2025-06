Se pronuncia ante conflicto bélico

En medio de la crisis en Medio Oriente, los ataques entre Irán a Israel han acaparado los ojos del mundo y, entre las evacuaciones de turistas en Israel y el cierre de algunas representaciones diplomáticas en Irán, el conflicto entre ambas potencias continúa generando todo tipo de opiniones en la red.

Aunado a ello, el portavoz del Ejército israelí, Effie Defrin, afirmó este martes que aún “hay muchos más objetivos” que Israel debe atacar en Irán y que cuando las fuerzas israelíes completen sus misiones allí, se sabrá.

Adrián Marcelo, causó polémica en redes sociales al compartir en X, antes Twitter, su opinión sobre el conflicto acompañando su texto con un video donde se observan múltiples detonaciones, y que presuntamente creado con IA, desatando un debate en la plataforma. “No sé a ustedes, pero me alarman muy cabrón las personas que tienen esta creencia absolutista y polarizante de saber quién está bien y mal en este conflicto. No hay literatura que te haga entender esto, seamos honestos. Y si existe, está sesgada”, comentó el “youtuber”.

Además, reflexionó sobre las posturas que la gente está tomando respecto al conflicto en Medio Oriente: “Todo va a depender del cristal con el que mires, tu contexto, tus experiencias, tu pasado. No se puede ser imparcial aquí. Se opta por tomar un bando y venga, vamos a radicalizarlo todo. Se necesita mucho pensamiento crítico en estos temas. Por eso mejor, ni entrarle. No es por tibio, es por no pretender entender algo que nos rebasa”.

En los comentarios los internautas interactuaron con la publicación del comediante. “Si entiendes verdaderamente el conflicto sabes quién tiene más culpa”. “Nada más con que entiendas quién empezó ya sabes cuales son los malos, tampoco es mucha ciencia”. “Lo que se ve y sí se entiende es que mucha humanidad está siendo masacrada por los intereses de unos cuantos”. “Las guerras no deberían de existir en estos tiempos”. “A mí lo que me molesta es que quieran opinar de un país ajeno y querer arreglar ese país sin siquiera tratar de hacer lo mínimo en el tuyo”, fueron algunas de las reacciones.