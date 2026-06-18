Se recupera de delicada operación

Luis Miguel se encuentra hospitalizado en Nueva York tras someterse a una intervención quirúrgica. De acuerdo con la revista española Semana, el cantante tuvo, hace unos días una delicada operación del corazón de la que se recupera satisfactoriamente.

Hace unas semanas en México circularon versiones de que el intérprete estaría hospitalizado, sin embargo, fuentes cercanas al intérprete desmintieron esta información.

La revista señala que el famoso ha seguido un estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado. Fue operado por uno de los médicos más sobresalientes en cardiología a nivel mundial y ha estado acompañado en todo momento de su pareja, la diseñadora Paloma Cuevas.

La gira Luis Miguel Tour 2023-2024 marcó el regreso del cantante a los escenarios después de varios años de ausencia y se convirtió en uno de los acontecimientos musicales más exitosos de su carrera reciente. La gira inició en agosto de 2023 en Buenos Aires, Argentina, y se extendió hasta finales de 2024.