Se reencuentra con su gente

Camila vuelve con todo a la región, con el objetivo de que los laguneros pasaran una noche llena de amor y desamor gracias a sus conocidas melodías. Se sabía que el recinto luciría repleto debido al apoyo que siempre ha sentido Domm en su tierra.

En una pasada charla que Mario ofreció, dijo que le entusiasma estar en Torreón, pero a la vez le da algo de nervios. “Se siente bonito y voy a pensar que no es mi área porque me pongo muy nervioso cuando va mi familia a verme cantar. Se siente un cariño especial porque ahí en Torreón comencé, escribí mis primeras canciones y pedí mis primeros ‘paros’ para que me tocaran en la radio”, declaró.

“El Coliseo es un lugar que siempre visitamos. Traemos canciones de los dos primeros discos, que fueron muy importantes para nosotros y también rolas nuevas. La gente va a escuchar lo que quiere escuchar”, mencionó.

El cantautor manifestó en la misma charla, que se efectuó por Zoom, que Camila se encuentra preparando un nuevo material discográfico de estudio: “Estamos por terminar un disco muy bonito. Ya sacamos el sencillo llamado 120, un tema muy potente y en un par de semana sale el nuevo video. Vamos también a tocar en Centro y Sudamérica. Se va a poner bueno esto”.

Durante la amena plática confirmó que tras convertirse en papá, su manera de componer cambió. “Me puse más autobiográfico y estuvo bueno, pero ahora en este nuevo disco estoy más abierto en los temas. Estoy componiendo desde un lugar más universal y vienen canciones bien lindas en este álbum que saldrá a más tardar en abril”, señaló.