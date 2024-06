Se reencuentran Pati y Atala

Pati Chapoy y Atala Sarmiento no solo fueron compañeras de trabajo en Ventaneando durante mucho tiempo, entre ellas surgió una amistad entrañable que se empañó cuando hace seis años Atala renunció al programa tempestivamente en medio de confusiones sobre el motivo de su salida y versiones de su presencia en instalaciones de Televisa.

Tras seis años sin verse, el reencuentro entre estas dos conductoras se dio en Barcelona y sin planearlo, durante un evento musical y teniendo a Yordi Rosado de testigo; hace seis años, Chapoy habló abiertamente de la salida de Sarmiento, la cual se dio sin que ella comentara previamente algo con sus compañeros.

Se sabe que Atala estuvo en desacuerdo con ciertas cláusulas de su contrato, sin embargo Chapoy aseguró que a ella “nunca la tomó en cuenta” ni se acercó para plantearle su postura. Pati contó que Atala llegó malhumorada al programa, “como llegó se paró y se fue”, al siguiente día tenían una cita, sin embargo Chapoy la canceló porque recibió la llamada de un ejecutivo quien le informó que Sarmiento le había enviado un correo electrónico renunciando.

“Las cosas sí fueron como ella las planteó, lo único que no dijo es que no se acercó a mí ni a ninguno de nosotros para saber qué era lo que estaba pasando, no nos tuvo la confianza; no sé (si se vaya a ir a Televisa), son suposiciones”, declaró entonces Chapoy al término del programa de TV Azteca.

Así fue el encuentro

Sin que lo planearan, Pati Chapoy y Atala Sarmiento volvieron a estar frente a frente, se abrazaron y compartieron sonrisas y carcajadas, así lo documentó en un video que compartió en sus redes Yordi Rosado.

Atala compartió una fotografía del emotivo momento y reflexionó sobre lo imposible de borrar 25 años de amistad con Chapoy.

“No se pueden borrar de un plumazo 25 años de haber compartido tantas risas y aventuras. Al final de nuestro trayecto juntas se habían roto algunos platos. Pero por encima de lo fracturado, siempre prevaleció el cariño, el respeto, la admiración. Todo proceso conlleva una natural maduración; y hay que trabajar desde adentro para saber estar listo y dar ese paso, hacer un cierre justo y armonioso a episodios importantes de nuestras vidas, soltar esas piedras que le ponen peso a la mochila que cargamos, sentir el alma en calma, vivir en paz. Nos merecíamos este momento, dijo.